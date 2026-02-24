В Британии увеличат срок подачи документов для украинских беженцев

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Великобритании увеличат в три раза срок, позволяющий украинским беженцам подавать документы для получения виз, сообщает газета Independent.
"Украинцы... получат срок в три раза больше для обновления своих виз в Великобритании", - сообщает газета.
По данным Independent, те, кто хочет продлить свое пребывание, смогут подавать документы за 90 дней до истечения срока действия текущего разрешения. Текущий срок для подачи документов составляет 28 дней.
В июле 2025 года британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что украинские беженцы в Великобритании смогут продлить визы, дающие право на работу, еще на 18 месяцев. Он напомнил, что более 300 тысяч украинских беженцев прибыли в Великобританию после получения визы этой страны в рамках особого визового режима для украинцев.
