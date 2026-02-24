Рейтинг@Mail.ru
В Британии увеличат срок подачи документов для украинских беженцев
07:01 24.02.2026
В Британии увеличат срок подачи документов для украинских беженцев
В Британии увеличат срок подачи документов для украинских беженцев
Власти Великобритании увеличат в три раза срок, позволяющий украинским беженцам подавать документы для получения виз, сообщает газета Independent.
в мире
великобритания
кир стармер
великобритания
в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
В Британии увеличат срок подачи документов для украинских беженцев

В Британии в три раза увеличат срок подачи документов для украинских беженцев

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Великобритании увеличат в три раза срок, позволяющий украинским беженцам подавать документы для получения виз, сообщает газета Independent.
"Украинцы... получат срок в три раза больше для обновления своих виз в Великобритании", - сообщает газета.
