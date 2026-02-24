Британия сформировала штаб для создания многонациональных сил на Украине

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Великобритании сообщили о формировании штаба численностью в 70 человек в рамках создания многонациональных сил для Украины, соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства.
Ранее власти Великобритании объявили о пакете дополнительной помощи Киеву, включая финансирование на поддержку энергетической инфраструктуры страны и обучение инструкторов по управлению вертолетами.
"В качестве составляющей... многонациональных сил для Украины функционирует штаб численностью 70 человек, а подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере 200 миллионов фунтов (около 270 миллионов долларов), выделенным правительством", - говорится в заявлении.
В январе британское министерство обороны сообщало, что Великобритания выделила 200 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов) на подготовку к возможному размещению войск на Украине.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.