Британия объявила о пакете дополнительной помощи Киеву
04:07 24.02.2026
Британия объявила о пакете дополнительной помощи Киеву
в мире
великобритания
киев
украина
кир стармер
великобритания
киев
украина
в мире, великобритания, киев, украина, кир стармер
В мире, Великобритания, Киев, Украина, Кир Стармер
© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Великобритании объявили о пакете дополнительной помощи Киеву, включая финансирование на поддержку энергетической инфраструктуры страны и обучение инструкторов по управлению вертолетами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
В заявлении уточняется, что премьер-министр Кир Стармер примет участие в заседании "коалиции желающих" во вторник.
"Пакет помощи, объявленный сегодня, включает: 20 миллионов фунтов (26 миллионов долларов - ред.) финансирования на чрезвычайную поддержку энергетики,... 5,7 миллионоа фунтов (7,69 миллиона долларов - ред.) на гуманитарную поддержку прифронтовых сообществ, которых необходимо эвакуировать", - отмечается в заявлении на сайте британского правительства.
В публикации добавляется, что пакет помощи также впервые включает обучение украинских пилотов вертолетов на британской авиабазе для того, чтобы они сами стали инструкторами по управлению вертолетами. Также Великобритания предлагает обучение медицинского персонала на Украине.
"Министр иностранных дел (Иветт Купер - ред.) также объявит о выделении Великобританией 30 миллионов фунтов (40,49 миллиона долларов - ред.) на поддержку устойчивости украинского общества", - добавляется в заявлении на сайте правительства.
В мире, Великобритания, Киев, Украина, Кир Стармер
 
 
