Британия объявила о пакете дополнительной помощи Киеву

"Пакет помощи, объявленный сегодня, включает: 20 миллионов фунтов (26 миллионов долларов - ред.) финансирования на чрезвычайную поддержку энергетики,... 5,7 миллионоа фунтов (7,69 миллиона долларов - ред.) на гуманитарную поддержку прифронтовых сообществ, которых необходимо эвакуировать", - отмечается в заявлении на сайте британского правительства.