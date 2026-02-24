Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал, как сам себе ампутировал себе ногу после ранения - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/boets-2076499618.html
Российский боец рассказал, как сам себе ампутировал себе ногу после ранения
Российский боец рассказал, как сам себе ампутировал себе ногу после ранения - РИА Новости, 24.02.2026
Российский боец рассказал, как сам себе ампутировал себе ногу после ранения
Российский военнослужащий Александр Федоров из Якутии сам ампутировал себе ногу после тяжелейшего ранения, выстрелив в нее из автомата 20 раз, рассказал он в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:00:00+03:00
2026-02-24T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
александр федоров (следственный комитет)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bde8c25c0e2855086c7adf535252cc9b.jpg
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076491333.html
https://ria.ru/20260224/vsu-2076491074.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cb46142a30cb3abf0bd1527fd164ea38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, александр федоров (следственный комитет)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Александр Федоров (Следственный Комитет)
Российский боец рассказал, как сам себе ампутировал себе ногу после ранения

Боец РФ рассказал, как в боевых условиях сам ампутировал себе ногу после ранения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский военнослужащий Александр Федоров из Якутии сам ампутировал себе ногу после тяжелейшего ранения, выстрелив в нее из автомата 20 раз, рассказал он в видеоинтервью Ruptly.
Российский штурмовик рассказал, что он вместе с боевыми товарищами действовал в районе Новгородского в ДНР. В ходе выполнения своей задачи Федоров получил тяжелое ранение ноги, которое за несколько дней загноилось.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал
Вчера, 18:56
"Автомат беру и стреляю (в ногу - ред.). Около 20 раз стрелял, в кость попасть не мог. Потом попал. Потом контрольный раз, два сделал и потом нож взял", - сказал Федоров.
Он отметил, что, будучи единственным сыном в семье он не мог не вернуться домой.
"Я маме обещал, все равно приду. Вот обещал — сдержал свое обещание", - подчеркнул российский военнослужащий.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами
Вчера, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАлександр Федоров (Следственный Комитет)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала