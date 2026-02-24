https://ria.ru/20260224/boets-2076499618.html
Российский боец рассказал, как сам себе ампутировал себе ногу после ранения
Российский боец рассказал, как сам себе ампутировал себе ногу после ранения - РИА Новости, 24.02.2026
Российский боец рассказал, как сам себе ампутировал себе ногу после ранения
Российский военнослужащий Александр Федоров из Якутии сам ампутировал себе ногу после тяжелейшего ранения, выстрелив в нее из автомата 20 раз, рассказал он в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:00:00+03:00
2026-02-24T20:00:00+03:00
2026-02-24T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
александр федоров (следственный комитет)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bde8c25c0e2855086c7adf535252cc9b.jpg
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076491333.html
https://ria.ru/20260224/vsu-2076491074.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cb46142a30cb3abf0bd1527fd164ea38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, александр федоров (следственный комитет)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Александр Федоров (Следственный Комитет)
Российский боец рассказал, как сам себе ампутировал себе ногу после ранения
Боец РФ рассказал, как в боевых условиях сам ампутировал себе ногу после ранения