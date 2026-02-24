https://ria.ru/20260224/binance-2076305423.html
Binance обнаружила переводы в Иран, пишут СМИ
Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму около 1,7 миллиарда долларов в Иран, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму около 1,7 миллиарда долларов в Иран, сообщает газета New York Times
со ссылкой на источники.
"За предыдущий год жители Ирана
получили доступ к более чем 1,5 тысячи аккаунтам на платформе Binance. Около 1,7 миллиарда долларов было переведено с двух счетов Binance иранским организациям... что может являться нарушением глобальных санкций", - пишет издание.
Отмечается, что сотрудники, ответственные за поиск нарушений на платформе, сообщили эту информацию руководству, однако в результате четыре участника расследования были отстранены от работы или уволены по причине разглашения конфиденциальных данных пользователей.
В то же время издание цитирует представителя Binance Рэйчел Конлан, которая заявила, что компания не обнаружила доказательств нарушения санкций в обсуждаемых транзакциях.