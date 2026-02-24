https://ria.ru/20260224/bespilotnik-2076389071.html
Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен водитель
Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен водитель - РИА Новости, 24.02.2026
Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен водитель
Украинский беспилотник ударил по автомобилю в селе Никольское Белгородского округа, водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен водитель
Гладков: белгородский житель получил травмы при атаке дрона ВСУ на автомобиль