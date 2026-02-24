Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен водитель - РИА Новости, 24.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 24.02.2026
Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен водитель
Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен водитель - РИА Новости, 24.02.2026
Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен водитель
Украинский беспилотник ударил по автомобилю в селе Никольское Белгородского округа, водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.02.2026
Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен водитель

Гладков: белгородский житель получил травмы при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по автомобилю в селе Никольское Белгородского округа, водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"При атаке со стороны ВСУ пострадал мирный житель. В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что машина повреждена.
