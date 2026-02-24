Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
12:04 24.02.2026 (обновлено: 12:18 24.02.2026)
В Волгоградской области обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников ВСУ
происшествия
волгоградская область
россия
вооруженные силы украины
волгоградская область
россия
происшествия, волгоградская область, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Волгоградской области обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников ВСУ

В Волгоградской области обезвредили семь беспилотников после массовой атаки ВСУ

© УФСБ России по Волгоградской областиВзрывотехники в Волгоградской области обезвредили неразорвавшиеся беспилотники ВСУ после массовой атаки на регион
Взрывотехники в Волгоградской области обезвредили неразорвавшиеся беспилотники ВСУ после массовой атаки на регион - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© УФСБ России по Волгоградской области
Взрывотехники в Волгоградской области обезвредили неразорвавшиеся беспилотники ВСУ после массовой атаки на регион
ВОЛГОГРАД, 24 фев – РИА Новости. Взрывотехники в Волгоградской области обезвредили 7 неразорвавшихся беспилотников ВСУ после массовой атаки на регион в феврале, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Специалистами-взрывотехниками Управления Федеральной службы безопасности по Волгоградской области было обезврежено 7 неразорвавшихся беспилотных летательных аппаратов после массовой террористической атаки на регион в феврале текущего года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что общая масса обезвреженного в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 килограммов, каждый из БПЛА нес боевой заряд с радиусом поражения более 500 метров.
Как уточнили в пресс-службе, БПЛА были направлены ВСУ на объекты промышленности и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.
Вчера, 10:51
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
