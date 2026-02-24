https://ria.ru/20260224/bespilotnik-2076361856.html
В Волгоградской области обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников ВСУ
В Волгоградской области обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
В Волгоградской области обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников ВСУ
Взрывотехники в Волгоградской области обезвредили 7 неразорвавшихся беспилотников ВСУ после массовой атаки на регион в феврале, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:04:00+03:00
2026-02-24T12:04:00+03:00
2026-02-24T12:18:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
вооруженные силы украины
волгоградская область
россия
В Волгоградской области обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников ВСУ
