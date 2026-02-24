В Волгоградской области обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников ВСУ

ВОЛГОГРАД, 24 фев – РИА Новости. Взрывотехники в Волгоградской области обезвредили 7 неразорвавшихся беспилотников ВСУ после массовой атаки на регион в феврале, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В ведомстве отметили, что общая масса обезвреженного в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 килограммов, каждый из БПЛА нес боевой заряд с радиусом поражения более 500 метров.