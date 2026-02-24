Рейтинг@Mail.ru
Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/belgorod-2076342691.html
Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан"
Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 24.02.2026
Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан"
Боец подразделения "Орлан" погиб в Борисовском районе Белгородской области после взрыва дрона ВСУ, еще один мужчина тяжело ранен, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:51:00+03:00
2026-02-24T10:51:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071779731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2771aa3e2ab6ddf9297d83b118c46ffe.jpg
https://ria.ru/20260224/belgorod-2076334516.html
https://ria.ru/20260224/zhitel-2076284774.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e1c071c90f53d4a48fb71c0f9e7e2b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан"

Гладков: в Белгородской области погиб мужчина, еще один ранен из-за атаки дрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" погиб в Борисовском районе Белгородской области после взрыва дрона ВСУ, еще один мужчина тяжело ранен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Во время очередной террористической атаки ВСУ погиб боец подразделения "Орлан", ещё один мирный житель получил ранения. В посёлке Борисовка Борисовского округа в результате детонации FPV-дрона погиб наш боец. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале.
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Белгородской области сбили более ста украинских беспилотников за сутки
Вчера, 10:12
Он добавил, что мужчина, который находился рядом, получил проникающее ранение брюшной полости. В тяжёлом состоянии он доставлен в местную больницу, ему проводят операцию, уточнил губернатор.
Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Белгородской области при детонации беспилотника пострадал мирный житель
Вчера, 00:22
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала