Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан"

БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" погиб в Борисовском районе Белгородской области после взрыва дрона ВСУ, еще один мужчина тяжело ранен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что мужчина, который находился рядом, получил проникающее ранение брюшной полости. В тяжёлом состоянии он доставлен в местную больницу, ему проводят операцию, уточнил губернатор.