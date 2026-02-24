https://ria.ru/20260224/belgorod-2076342691.html
Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан"
Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 24.02.2026
Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан"
Боец подразделения "Орлан" погиб в Борисовском районе Белгородской области после взрыва дрона ВСУ, еще один мужчина тяжело ранен, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Под Белгородом при взрыве дрона погиб боец подразделения "Орлан"
Гладков: в Белгородской области погиб мужчина, еще один ранен из-за атаки дрона