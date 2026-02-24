В Белгородской области сбили более ста украинских беспилотников за сутки

БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Более 100 украинских беспилотников сбиты и подавлены за прошедшие сутки над Белгородской областью, 10 человек ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 50 населенных пунктов в 13 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 14 снарядов и зафиксированы атаки 179 БПЛА, из них 104 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, трех коммерческих и двух социальных объектах, трех предприятиях и 39 транспортных средствах.
"В Белгородском округе посёлки… подверглись атакам 25 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В селе Никольское при выполнении служебных задач по ликвидации дрона ранен боец "Орлана". Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. В селе Таврово в результате детонации беспилотника ранен мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 13 беспилотниками, 6 из которых сбиты, ранен мужчина, по Грайворонскому округу выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 26 беспилотников, 9 из которых сбиты, тяжело ранен мужчина. По словам главы области, над Белгородом, Валуйским, Корочанским, Новооскольским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами системой ПВО сбиты и подавлены 32 беспилотника. По Шебекинскому округу нанесены удары 39 беспилотниками, 23 из которых подавлены и сбиты, пострадали три женщины и двое мужчин, уточнил губернатор.
"В Краснояружском округе посёлки Задорожный, Красная Яруга и Степное, сёла Вязовое, Илёк-Пеньковка, Колотиловка, Отрадовка, Репяховка и Староселье подверглись 2 обстрелам с применением 8 боеприпасов и атакованы 42 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Степное при ударе FPV-дрона ранен мужчина", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.