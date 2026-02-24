В Белгородской области сбили более ста украинских беспилотников за сутки

БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Более 100 украинских беспилотников сбиты и подавлены за прошедшие сутки над Белгородской областью, 10 человек ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Краснояружском округе посёлки Задорожный, Красная Яруга и Степное, сёла Вязовое, Илёк-Пеньковка, Колотиловка, Отрадовка, Репяховка и Староселье подверглись 2 обстрелам с применением 8 боеприпасов и атакованы 42 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Степное при ударе FPV-дрона ранен мужчина", - заявил Гладков.