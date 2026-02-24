Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти певца Кунгурова - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/bastrykin-2076514599.html
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти певца Кунгурова
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти певца Кунгурова - РИА Новости, 24.02.2026
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти певца Кунгурова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти заслуженного... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T22:43:00+03:00
2026-02-24T22:43:00+03:00
происшествия
россия
москва
евгений кунгуров (оперный певец)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938723784_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_6517613bb2f377f1c89e2d33c3ff1c5e.jpg
https://ria.ru/20250809/pevets-2034136892.html
https://ria.ru/20260220/bastrykin-2075867498.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938723784_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_08c1ab7fc1888d6253050b6e34a4bdd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, евгений кунгуров (оперный певец), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Евгений Кунгуров (оперный певец), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти певца Кунгурова

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследовании смерти певца Кунгурова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Евгений Кунгуров
Певец Евгений Кунгуров - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Евгений Кунгуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти заслуженного артиста РФ, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова, сообщили в Следственном комитете.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тело Кунгурова обнаружили 8 апреля 2024 года у жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, певец покончил с собой. Бывшая жена артиста Наталья Троицкая во вторник в эфире программы "Пусть говорят" заявила, что не верит в версию его самоубийства и настаивает на возбуждении уголовного дела.
Певец Евгений Кунгуров - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Последнее письмо Кунгурова: что погубило уникального певца
9 августа 2025, 09:45
Как отмечается в сообщении СК, уголовное дело по данному факту было возбуждено следственными органами СК России по городу Москве, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.
Кунгуров родился в Заречном 18 июля 1983 года. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ЧП на Байкале
20 февраля, 19:26
 
ПроисшествияРоссияМоскваЕвгений Кунгуров (оперный певец)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала