Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве в Москве

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях и предварительно установленных обстоятельствах после взрыва у Савеловского вокзала в Москве, сообщается на сайте СК РФ.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.

СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. СК устанавливает личность подрывника и его возможных пособников.