Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве в Москве - РИА Новости, 24.02.2026
17:48 24.02.2026
Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве в Москве
Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве в Москве - РИА Новости, 24.02.2026
Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве в Москве
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях и предварительно установленных обстоятельствах после взрыва у... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:48:00+03:00
2026-02-24T17:48:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
РИА Новости
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве в Москве

Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве у Савеловского вокзала

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВзрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала
Взрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Взрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях и предварительно установленных обстоятельствах после взрыва у Савеловского вокзала в Москве, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что Бастрыкин провел в режиме видеоконференцсвязи оперативное совещание по вопросам реагирования территориальных следственных органов на резонансные преступления, совершенные несовершеннолетними.
Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала стал результатом вербовки
Вчера, 16:32
"Также на совещании прозвучал доклад руководителя ГСУ СК России по Москве Д.В. Беляева о расследовании уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС на площади Савеловского вокзала в столице. Он рассказал о первоначальных следственных действиях и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.
СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. СК устанавливает личность подрывника и его возможных пособников.
Вчера, 16:44
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
