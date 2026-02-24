https://ria.ru/20260224/bastrykin-2076478132.html
Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве в Москве
Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве в Москве
2026-02-24T17:48:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
россия
москва
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве в Москве
Бастрыкину доложили о первых выводах по делу о взрыве у Савеловского вокзала
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях и предварительно установленных обстоятельствах после взрыва у Савеловского вокзала в Москве, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что Бастрыкин
провел в режиме видеоконференцсвязи оперативное совещание по вопросам реагирования территориальных следственных органов на резонансные преступления, совершенные несовершеннолетними.
"Также на совещании прозвучал доклад руководителя ГСУ СК России
по Москве
Д.В. Беляева о расследовании уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС на площади Савеловского вокзала в столице. Он рассказал о первоначальных следственных действиях и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении
.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.
СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. СК устанавливает личность подрывника и его возможных пособников.