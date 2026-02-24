https://ria.ru/20260224/bashkiriya-2076404963.html
В Башкирии подросток ранил ножом сверстника
В Башкирии подросток ранил ножом сверстника
Семнадцатилетний житель Кугарчинского района Башкирии ранил ножом сверстника, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.02.2026
