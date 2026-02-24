Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии подросток ранил ножом сверстника - РИА Новости, 24.02.2026
14:24 24.02.2026
В Башкирии подросток ранил ножом сверстника
В Башкирии подросток ранил ножом сверстника - РИА Новости, 24.02.2026
В Башкирии подросток ранил ножом сверстника
Семнадцатилетний житель Кугарчинского района Башкирии ранил ножом сверстника, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.02.2026
происшествия, россия, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии подросток ранил ножом сверстника

В Башкирии подросток ударил ножом сверстника

УФА, 24 фев - РИА Новости. Семнадцатилетний житель Кугарчинского района Башкирии ранил ножом сверстника, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
Фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), стал 17-летний житель Кугарчинского района.
"Ночью 23 февраля между находящимися на улице двумя несовершеннолетними произошёл конфликт, в ходе которого один подросток нанес 17-летнему оппоненту не менее двух ударов ножом в область живота и руки. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщает СУСК РФ по Башкирии
По данным регионального минздрава, подросток госпитализирован, находится в состоянии средней тяжести.
ПроисшествияРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
