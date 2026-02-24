Россиянке на Бали грозит пожизненное заключение за выращивание марихуаны

ДЖАКАРТА, 24 фев — РИА Новости. Российской тату-художнице Ксении Варламовой грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по делу о выращивании марихуаны в жилом доме на индонезийском острове Бали, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным прокуратуры, 33-летняя россиянка проживала в доме в районе Убунг Каджа вместе со своим супругом, который, как утверждает следствие, с августа 2025 года занимался выращиванием каннабиса внутри помещения.

Как заявил на заседании окружного суда Денпасара прокурор И Маде Лови Пуспаван, обвиняемая не являлась непосредственным организатором плантации, однако знала о незаконной деятельности и не сообщила о ней правоохранительным органам.

"Обвиняемая знала о выращивании марихуаны и даже фотографировала растения с помощью мобильного телефона, однако не уведомила власти", — отметил представитель обвинения.

В ходе обыска в октябре 2025 года сотрудники правоохранительных органов изъяли каннабис в виде семян, свежих и высушенных листьев общим весом более 278 граммов, а также 14 взрослых кустов марихуаны высотой до одного метра и 91 саженец.

Согласно заключению судебно-криминалистической лаборатории полиции Бали , все изъятые вещества относятся к наркотикам первой категории, оборот которых полностью запрещён законодательством Индонезии

Россиянке во вторник были предъявлены обвинения по статьям о наркотических средствах, которые предусматривают ответственность за хранение и культивирование наркотиков, а также за несообщение о преступлении. Максимальное наказание по данным статьям может достигать пожизненного лишения свободы.