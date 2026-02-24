Рейтинг@Mail.ru
Россиянке на Бали грозит пожизненное заключение за выращивание марихуаны - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/bali-2076412079.html
Россиянке на Бали грозит пожизненное заключение за выращивание марихуаны
Россиянке на Бали грозит пожизненное заключение за выращивание марихуаны - РИА Новости, 24.02.2026
Россиянке на Бали грозит пожизненное заключение за выращивание марихуаны
Российской тату-художнице Ксении Варламовой грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по делу о выращивании марихуаны в жилом доме на... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:48:00+03:00
2026-02-24T14:48:00+03:00
происшествия
бали
денпасар
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_0b0f79e02a30e4e26217a413e8c3b86b.jpg
https://ria.ru/20260224/vuchich-2076402377.html
https://ria.ru/20260224/avstraliya-2076407369.html
бали
денпасар
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff159a2069dc419924061a69266b0c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бали, денпасар, индонезия
Происшествия, Бали, Денпасар, Индонезия
Россиянке на Бали грозит пожизненное заключение за выращивание марихуаны

Россиянке на Бали грозит пожизненное заключение по делу о выращивании марихуаны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 24 фев — РИА Новости. Российской тату-художнице Ксении Варламовой грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по делу о выращивании марихуаны в жилом доме на индонезийском острове Бали, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным прокуратуры, 33-летняя россиянка проживала в доме в районе Убунг Каджа вместе со своим супругом, который, как утверждает следствие, с августа 2025 года занимался выращиванием каннабиса внутри помещения.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Вучич заявил, что есть доказательства подготовки покушения на его семью
Вчера, 14:14
Как заявил на заседании окружного суда Денпасара прокурор И Маде Лови Пуспаван, обвиняемая не являлась непосредственным организатором плантации, однако знала о незаконной деятельности и не сообщила о ней правоохранительным органам.
"Обвиняемая знала о выращивании марихуаны и даже фотографировала растения с помощью мобильного телефона, однако не уведомила власти", — отметил представитель обвинения.
В ходе обыска в октябре 2025 года сотрудники правоохранительных органов изъяли каннабис в виде семян, свежих и высушенных листьев общим весом более 278 граммов, а также 14 взрослых кустов марихуаны высотой до одного метра и 91 саженец.
Согласно заключению судебно-криминалистической лаборатории полиции Бали, все изъятые вещества относятся к наркотикам первой категории, оборот которых полностью запрещён законодательством Индонезии.
Россиянке во вторник были предъявлены обвинения по статьям о наркотических средствах, которые предусматривают ответственность за хранение и культивирование наркотиков, а также за несообщение о преступлении. Максимальное наказание по данным статьям может достигать пожизненного лишения свободы.
Судебное разбирательство по делу продолжается.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности
Вчера, 14:28
 
ПроисшествияБалиДенпасарИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала