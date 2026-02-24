Audi зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Заявки на регистрацию товарного знака "E-tron" поступили в феврале и в апреле 2025 года, в качестве заявителя указана компания "АУДИ АГ, Ауто-Унион-Штрассе". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации.