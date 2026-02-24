https://ria.ru/20260224/audi-2076434093.html
Audi зарегистрировала товарный знак в России
Audi зарегистрировала товарный знак в России
Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 24.02.2026
Audi зарегистрировала товарный знак в России
РИА Новости: Audi зарегистрировала в товарный знак "E-tron" в России