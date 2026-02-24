Рейтинг@Mail.ru
16:00 24.02.2026
Audi зарегистрировала товарный знак в России
Audi зарегистрировала товарный знак в России
Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявки на регистрацию товарного знака "E-tron" поступили в феврале и в апреле 2025 года, в качестве заявителя указана компания "АУДИ АГ, Ауто-Унион-Штрассе". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации.
Согласно документам, компания хочет производить и распространять в России детали транспортных средств, принадлежности и аксессуары для них, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Предприятия автопроизводителя находятся в Германии и нескольких других странах Европы, а также в Китае, Индии, Бразилии и Мексике.
Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака
22 февраля, 06:06
 
АвтоРоссияГерманияЕвропаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Volkswagen GroupAudi A8Volkswagen TouaregОбщество
 
 
