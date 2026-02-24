https://ria.ru/20260224/ataka-2076309754.html
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 24.02.2026
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки в Каменском и Неклиновском районах Ростовской области были уничтожены беспилотники, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:37:00+03:00
2026-02-24T06:37:00+03:00
2026-02-24T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
неклиновский район
юрий слюсарь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
неклиновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, неклиновский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Неклиновский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область