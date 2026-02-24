В Ростовской области отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки в Каменском и Неклиновском районах Ростовской области были уничтожены беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.