В Армении уволили трех заместителей начальника полиции
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции - РИА Новости, 24.02.2026
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции
24.02.2026
2026-02-24T22:40:00+03:00
2026-02-24T22:40:00+03:00
2026-02-24T22:40:00+03:00
армения
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции
Ишханутюн: в Армении уволили трех заместителей начальника полиции
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости.
В Армении уволены трое заместителей начальника полиции республики, сообщает издание "Ишханутюн
" (Власть), ссылаясь на свои источники.
"По информации "Ишханутюн", только что были уволены начальник Главного управления криминальной полиции, заместитель начальника полиции Вардан Варданян, начальник патрульной службы, заместитель начальника полиции Артур Худинян и начальник Главного управления общинной полиции, заместитель начальника полиции Карен Акопян", - сообщает издание.
Уточняется, что увольнения силовиков связаны с произошедшими на днях в республике убийствами. "Такое распоряжение (об увольнении - ред.) отдал лично (премьер-министр - ред.) Никол Пашинян
", - утверждает издание.
Официального сообщения об отставках пока нет. В МВД республики, не вдаваясь в детали, заявили, что в структуре полиции осуществляются изменения.