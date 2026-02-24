Рейтинг@Mail.ru
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции - РИА Новости, 24.02.2026
22:40 24.02.2026
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции - РИА Новости, 24.02.2026
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции
В Армении уволены трое заместителей начальника полиции республики, сообщает издание "Ишханутюн" (Власть), ссылаясь на свои источники. РИА Новости, 24.02.2026
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции

Ишханутюн: в Армении уволили трех заместителей начальника полиции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. В Армении уволены трое заместителей начальника полиции республики, сообщает издание "Ишханутюн" (Власть), ссылаясь на свои источники.
"По информации "Ишханутюн", только что были уволены начальник Главного управления криминальной полиции, заместитель начальника полиции Вардан Варданян, начальник патрульной службы, заместитель начальника полиции Артур Худинян и начальник Главного управления общинной полиции, заместитель начальника полиции Карен Акопян", - сообщает издание.
Уточняется, что увольнения силовиков связаны с произошедшими на днях в республике убийствами. "Такое распоряжение (об увольнении - ред.) отдал лично (премьер-министр - ред.) Никол Пашинян", - утверждает издание.
Официального сообщения об отставках пока нет. В МВД республики, не вдаваясь в детали, заявили, что в структуре полиции осуществляются изменения.
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Армении завели дело по четырем статьям УК после перестрелки в Ереване
19 февраля, 00:08
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
