В Армении уволили трех заместителей начальника полиции

"По информации "Ишханутюн", только что были уволены начальник Главного управления криминальной полиции, заместитель начальника полиции Вардан Варданян, начальник патрульной службы, заместитель начальника полиции Артур Худинян и начальник Главного управления общинной полиции, заместитель начальника полиции Карен Акопян", - сообщает издание.

Официального сообщения об отставках пока нет. В МВД республики, не вдаваясь в детали, заявили, что в структуре полиции осуществляются изменения.