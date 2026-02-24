https://ria.ru/20260224/antonov-2076422965.html
Друг актера из сериала "33 квадратных метра" назвал причину его смерти
Друг актера из сериала "33 квадратных метра" назвал причину его смерти - РИА Новости, 24.02.2026
Друг актера из сериала "33 квадратных метра" назвал причину его смерти
Причиной смерти российского актера Василия Антонова стала пневмония, он скончался в больнице, рассказал РИА Новости друг артиста телеведущий Павел Кабанов. РИА Новости, 24.02.2026
Друг актера из сериала "33 квадратных метра" назвал причину его смерти
РИА Новости: причиной смерти актера из "33 квадратных метров" стала пневмония
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Причиной смерти российского актера Василия Антонова стала пневмония, он скончался в больнице, рассказал РИА Новости друг артиста телеведущий Павел Кабанов.
Антонов скончался в возрасте 62 лет.
"Насколько мне известно, он попал в больницу с пневмонией. Скорее всего, это был Covid, с которым он не справился. Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне. Утром ей позвонили и сказали, что уже его нет. Мои друзья, которые с ним общались, помогали им (семье - ред.) деньгами на лечение", - сказал собеседник агентства.
Антонов был одним из лидеров "О.С.П. - студии". С Кабановым они познакомились благодаря совместной работе в проекте.
Антонов приобрел популярность из-за главной роли в сериале "33 квадратных метра", в котором также выступил в роли режиссера и автора сценария. Кроме того, он вместе с коллегой Владимиром Толоконниковым
создал программу "БИС" на телеканале "ТВ-6" в 1998 году. Он также написал текст песни для фильма "Это несерьезно".