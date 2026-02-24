https://ria.ru/20260224/ankara-2076481799.html
Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым в Анкаре
Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым в Анкаре - РИА Новости, 24.02.2026
Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым в Анкаре
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым во вторник в Анкаре, сообщил... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:07:00+03:00
2026-02-24T18:07:00+03:00
2026-02-24T18:07:00+03:00
в мире
турция
украина
анкара (провинция)
хакан фидан
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055640993_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_e373cb53becbf3b1aa16b1519e6b442f.jpg
https://ria.ru/20260224/turtsija-2076378681.html
турция
украина
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055640993_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c48e4730bf3aa4926acc417f44d15c90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, анкара (провинция), хакан фидан, рустем умеров
В мире, Турция, Украина, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Рустем Умеров
Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым в Анкаре
Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с секретарем СНБО Украины Умеровым