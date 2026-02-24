Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым в Анкаре
18:07 24.02.2026
Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым в Анкаре
Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым в Анкаре
2026-02-24T18:07:00+03:00
2026-02-24T18:07:00+03:00
в мире
турция
украина
анкара (провинция)
хакан фидан
рустем умеров
турция
украина
анкара (провинция)
в мире, турция, украина, анкара (провинция), хакан фидан, рустем умеров
В мире, Турция, Украина, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Рустем Умеров
Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым в Анкаре

Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с секретарем СНБО Украины Умеровым

© AP Photo / Mindaugas KulbisРустем Умеров
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров. Архивное фото
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым во вторник в Анкаре, сообщил МИД Турции.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым", - сообщило турецкое ведомство.
Подробности встречи не приводятся.
В миреТурцияУкраинаАнкара (провинция)Хакан ФиданРустем Умеров
 
 
