Европейцы боятся, что их армия зависит от технологий США, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военные чиновники Европы боятся, что амбиции континента по достижению технологического суверенитета, основанного на ограничении доступа американских компаний на европейский рынок, несут в себе риски для безопасности континента, поскольку их армии зависят от американского программного обеспечения, сообщает газета Financial Times.