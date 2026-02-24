Рейтинг@Mail.ru
Европейцы боятся, что их армия зависит от технологий США, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/amerika-2076326149.html
Европейцы боятся, что их армия зависит от технологий США, пишут СМИ
Европейцы боятся, что их армия зависит от технологий США, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Европейцы боятся, что их армия зависит от технологий США, пишут СМИ
Военные чиновники Европы боятся, что амбиции континента по достижению технологического суверенитета, основанного на ограничении доступа американских компаний на РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:27:00+03:00
2026-02-24T09:27:00+03:00
в мире
европа
lockheed martin
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260224/raketa-2075561029.html
https://ria.ru/20260224/amerika-2076319325.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, lockheed martin , сша
В мире, Европа, Lockheed Martin , США
Европейцы боятся, что их армия зависит от технологий США, пишут СМИ

FT: европейские военные боятся, что их армия зависит от американского ПО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военные чиновники Европы боятся, что амбиции континента по достижению технологического суверенитета, основанного на ограничении доступа американских компаний на европейский рынок, несут в себе риски для безопасности континента, поскольку их армии зависят от американского программного обеспечения, сообщает газета Financial Times.
"Европейские военные чиновники обеспокоены тем, что обсуждения "технологического суверенитета" могут иметь серьёзные последствия для безопасности континента, учитывая зависимость их армий от американских программного обеспечения и сетей для управления критически важными системами. Помимо американского оружия и инфраструктуры, такой как разведывательные спутники и системы управления и контроля, чиновники указывают на роль американских технологических компаний в обеспечении безопасности коммуникаций, сбора разведданных и хранения данных для армий континента. Они предупреждают, что любые шаги по ограничению доступа американских компаний на европейский рынок могут подорвать безопасность континента", - говорится в сообщении.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Стратегическая задержка. Почему у США не получается новая ядерная ракета
08:00
Неназванный европейский военный чиновник в беседе с изданием назвал обсуждения достижения технологического суверенитета Европы "нереалистичными и бесполезными". Кроме того, по информации источника газеты, европейские генералы "нервничают" из-за этой амбиции.
"Большинство наших европейских платформ полагаются на американское программное обеспечение. Поэтому очень сложно представить, что что-то случится в краткосрочной перспективе. Это просто невозможно", - заявил чиновник.
Как отмечает газета, в частности, военные чиновники заявляют, что Европа не сможет обойтись без системы Aegis, разработанной компанией Lockheed Martin, поскольку её используют многие корабли норвежского, испанского и других европейских военно-морских флотов.
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану
09:00
 
В миреЕвропаLockheed MartinСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала