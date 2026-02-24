Рейтинг@Mail.ru
Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 24.02.2026 (обновлено: 09:49 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/amerika-2076319325.html
Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану
Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану - РИА Новости, 24.02.2026
Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану
В Моссаде считают, что США смогут провести интенсивную операцию против Ирана длительность 4-5 дней, либо растянуть ее до недели, но с атаками меньшей силы,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:00:00+03:00
2026-02-24T09:49:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
тегеран (город)
моссад
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074084606_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d0165190e3af0abda7a31b4d91690d7.jpg
https://ria.ru/20260224/izrail-2076268137.html
https://ria.ru/20260222/iran-2076116304.html
https://ria.ru/20260222/iran-2076114738.html
сша
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074084606_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1b03e839aa7f5efb0ee781ff1304b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, тегеран (город), моссад, али хаменеи
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Тегеран (город), Моссад, Али Хаменеи
Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану

FT: Израиль считает, что потенциала США для ударов по Ирану хватит на 4-5 дней

© Фото : U.S. NavyАвианосец USS Gerald R. Ford ВМС США
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Моссаде считают, что США смогут провести интенсивную операцию против Ирана длительность 4-5 дней, либо растянуть ее до недели, но с атаками меньшей силы, пишет газета Financial Times.
"Израильская разведка пришла к выводу, что даже с учетом скорого прибытия авианосца USS Gerald R Ford в конце этой недели, у США есть военный потенциал для нанесения интенсивных воздушных ударов лишь в течение 4-5 дней или неделя в случае ударов меньшей интенсивности", — пишет издание со ссылкой на неназванного представителя Моссада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Забирайте все: в Америке все еще верят в "Великий Израиль"
08:00
В воскресенье Bild сообщил со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку, что США могут атаковать Иран 23 или 24 февраля.
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что допускает нанесение ограниченного удара. По данным The Wall Street Journal, сначала американцы могут обстрелять военные или правительственные объекты. Если после этого Тегеран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов.
Axios сообщил, что США и вовсе рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США
22 февраля, 19:13

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Трамп требует от исламской республики заключить сделку, исключающую наличие ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае ее ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом. В конце января Соединенные Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля прошли переговоры сторон в Омане. По словам Аракчи, им удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аракчи рассказал о шансах дипломатического решения по иранскому атому
22 февраля, 19:02
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампТегеран (город)МоссадАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала