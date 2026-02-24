Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Моссаде считают, что США смогут провести интенсивную операцию против Ирана длительность 4-5 дней, либо растянуть ее до недели, но с атаками меньшей силы, пишет газета Financial Times.
"Израильская разведка пришла к выводу, что даже с учетом скорого прибытия авианосца USS Gerald R Ford в конце этой недели, у США есть военный потенциал для нанесения интенсивных воздушных ударов лишь в течение 4-5 дней или неделя в случае ударов меньшей интенсивности", — пишет издание со ссылкой на неназванного представителя Моссада.
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что допускает нанесение ограниченного удара. По данным The Wall Street Journal, сначала американцы могут обстрелять военные или правительственные объекты. Если после этого Тегеран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов.
Axios сообщил, что США и вовсе рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Трамп требует от исламской республики заключить сделку, исключающую наличие ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае ее ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом. В конце января Соединенные Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля прошли переговоры сторон в Омане. По словам Аракчи, им удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.