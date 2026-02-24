Максим Амелин стал победителем турнира поэтов в Сочи

СОЧИ, 24 фев - РИА Новости. Переводчик и издатель Максим Амелин стал победителем турнира поэтов на фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета.

"Он подчеркнутый сторонник старины, но это не отжившая старина, а это старина, играющая всеми мускулами, живая, открывающая немыслимые глубины поэзии и русской, и мировой. Максим Амелин – замечательный переводчик и с древних языков латыни, и греческого, и с новых языков. Это известнейший замечательный издатель, на счету которого множество научно подготовленных классических книг… Максим Амелин – один из крупнейших современных российских стихотворцев", – так представил Амелина ведущий турнира поэтов.

В этому году на турнире в Сочи восемь современных поэтов – Амелин, Андрей Василевский, Андрей Коровин, Виктор Куллэ, Василий Нацентов, Александр Переверзин, Александра Шалашова, Ольга Сульчинская – преодолели два очных тура перед выходом в финал. В первом туре участники представили публике стихотворения, связанные с одним из видов искусств. Амелин посвятил стихотворение каллиграфии.

Во втором туре участники прочли по одному стихотворению в музыкальном сопровождении. Специально написанную музыку исполняли на сцене молодые композиторы. Победителя в финале определили жюри и зрители в рамках голосования.

Участники турнира также стали наставниками молодых поэтов, которые прошли предварительный отбор в "Зимнюю школу поэтов-2026". Занятия в "школе" проходили ежедневно с 20 по 23 февраля: на площадках фестиваля состоялись индивидуальные обсуждения стихов, мастер-классы, дискуссии и лекции от ведущих поэтов России. По итогам интенсива четыре автора из 40 получили возможность представить публике творческие результаты – собственные поэтические произведения.

Амелин – поэт, переводчик, эссеист, исследователь, издатель. В прошлом году он стал лауреатом престижной китайской поэтической премии для иностранных поэтов "Премия 1573". Награду поэт получил в Лучжоу провинции Сычуань из рук Джеки Чана, следует из данных на сайте Портал ГодЛитературы.РФ.