Максим Амелин стал победителем турнира поэтов в Сочи
Морвокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
17:45 24.02.2026 (обновлено: 18:43 24.02.2026)
Максим Амелин стал победителем турнира поэтов в Сочи
СОЧИ, 24 фев - РИА Новости. Переводчик и издатель Максим Амелин стал победителем турнира поэтов на фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета.
Участники Кубинского квинтета саксофонистов и кубинский перкуссионист Мэнди Осуна во время поклона на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Квинтет кубинских саксофонистов представил программу на фестивале в Сочи
Вчера, 14:37
"Он подчеркнутый сторонник старины, но это не отжившая старина, а это старина, играющая всеми мускулами, живая, открывающая немыслимые глубины поэзии и русской, и мировой. Максим Амелин – замечательный переводчик и с древних языков латыни, и греческого, и с новых языков. Это известнейший замечательный издатель, на счету которого множество научно подготовленных классических книг… Максим Амелин – один из крупнейших современных российских стихотворцев", – так представил Амелина ведущий турнира поэтов.
В этому году на турнире в Сочи восемь современных поэтов – Амелин, Андрей Василевский, Андрей Коровин, Виктор Куллэ, Василий Нацентов, Александр Переверзин, Александра Шалашова, Ольга Сульчинская – преодолели два очных тура перед выходом в финал. В первом туре участники представили публике стихотворения, связанные с одним из видов искусств. Амелин посвятил стихотворение каллиграфии.
Во втором туре участники прочли по одному стихотворению в музыкальном сопровождении. Специально написанную музыку исполняли на сцене молодые композиторы. Победителя в финале определили жюри и зрители в рамках голосования.
Участники турнира также стали наставниками молодых поэтов, которые прошли предварительный отбор в "Зимнюю школу поэтов-2026". Занятия в "школе" проходили ежедневно с 20 по 23 февраля: на площадках фестиваля состоялись индивидуальные обсуждения стихов, мастер-классы, дискуссии и лекции от ведущих поэтов России. По итогам интенсива четыре автора из 40 получили возможность представить публике творческие результаты – собственные поэтические произведения.
Амелин – поэт, переводчик, эссеист, исследователь, издатель. В прошлом году он стал лауреатом престижной китайской поэтической премии для иностранных поэтов "Премия 1573". Награду поэт получил в Лучжоу провинции Сычуань из рук Джеки Чана, следует из данных на сайте Портал ГодЛитературы.РФ.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, а также фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.
Прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Артем Овчаренко на вечере балета Хореография судьбы, посвященном Юрию Григоровичу - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
На фестивале в Сочи прошел вечер балета, посвященный Юрию Григоровичу
23 февраля, 16:35
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
 
