Amazon инвестирует 12 миллиардов долларов в дата-центры в Луизиане - РИА Новости, 24.02.2026
11:03 24.02.2026 (обновлено: 12:00 24.02.2026)
Amazon инвестирует 12 миллиардов долларов в дата-центры в Луизиане
Amazon инвестирует 12 миллиардов долларов в дата-центры в Луизиане
В мире, Луизиана, Канада, Amazon
Amazon инвестирует 12 миллиардов долларов в дата-центры в Луизиане

Amazon инвестирует $12 млрд на строительство дата-центров в Луизиане

© REUTERS / Priyanshu SinghЛоготип Amazon
Логотип Amazon - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Priyanshu Singh
Логотип Amazon. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, инвестирует 12 миллиардов долларов на строительство комплексов центров обработки данных (ЦОД) в штате Луизиана, США, говорится в сообщении.
"Amazon сегодня объявил о планах инвестировать 12 миллиардов долларов в северо-западную часть Луизианы для строительства современных кампусов центров обработки данных, которые будут поддерживать технологии облачных вычислений", - сообщила компания.
Инвестиции будут осуществляться в округах Каддо и Божер. Ожидается, что эти вложения приведут к созданию 540 штатных должностей в ЦОД и поддержат 1710 дополнительных рабочих мест, говорится в релизе.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Amazon сократит 16 тысяч сотрудников
