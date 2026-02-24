https://ria.ru/20260224/altay-2076333219.html
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором - РИА Новости, 24.02.2026
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором
Житель Алтайского края за рулем машины задавил женщину-пешехода, попросил отца взять вину за преступление на себя, получил отказ и зарубил его топором, сообщили РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:08:00+03:00
2026-02-24T10:08:00+03:00
2026-02-24T10:08:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20260224/ubiystvo-2076318392.html
https://ria.ru/20260223/sud-2076176928.html
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца после отказа взять вину на себя
БАРНАУЛ, 24 фев – РИА Новости. Житель Алтайского края за рулем машины задавил женщину-пешехода, попросил отца взять вину за преступление на себя, получил отказ и зарубил его топором, сообщили журналистам в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство). По предварительным данным следствия, рано утром 24 февраля 2026 года подозреваемый, управляя личным автомобилем и двигаясь по одной из улиц в селе Кулунда, совершил наезд на 63-летнюю женщину", - говорится в сообщении
.
От полученных травм женщина скончалась, а водитель покинул место ДТП.
"После произошедшего мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять вину в дорожно-транспортном происшествии на себя, однако услышал отказ. Взяв топор, он нанес множественные удары по голове и телу отца, от которых он скончался на месте происшествия. В настоящее время подозреваемый задержан", - отмечают в СУСК.
Подробности аварии уточнили журналистам в главке МВД по региону. ДТП произошло на улице Садовой в 06 часов 30 минут, мужчина ехал на автомобиле ВАЗ.