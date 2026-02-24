Рейтинг@Mail.ru
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/altay-2076333219.html
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором - РИА Новости, 24.02.2026
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором
Житель Алтайского края за рулем машины задавил женщину-пешехода, попросил отца взять вину за преступление на себя, получил отказ и зарубил его топором, сообщили РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:08:00+03:00
2026-02-24T10:08:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20260224/ubiystvo-2076318392.html
https://ria.ru/20260223/sud-2076176928.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором

Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца после отказа взять вину на себя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 24 фев – РИА Новости. Житель Алтайского края за рулем машины задавил женщину-пешехода, попросил отца взять вину за преступление на себя, получил отказ и зарубил его топором, сообщили журналистам в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным следствия, рано утром 24 февраля 2026 года подозреваемый, управляя личным автомобилем и двигаясь по одной из улиц в селе Кулунда, совершил наезд на 63-летнюю женщину", - говорится в сообщении.
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо
Вчера, 08:45
От полученных травм женщина скончалась, а водитель покинул место ДТП.
"После произошедшего мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять вину в дорожно-транспортном происшествии на себя, однако услышал отказ. Взяв топор, он нанес множественные удары по голове и телу отца, от которых он скончался на месте происшествия. В настоящее время подозреваемый задержан", - отмечают в СУСК.
Подробности аварии уточнили журналистам в главке МВД по региону. ДТП произошло на улице Садовой в 06 часов 30 минут, мужчина ехал на автомобиле ВАЗ.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Директор "Крошки-картошки" получил пять суток ареста за избиение женщины
23 февраля, 09:27
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала