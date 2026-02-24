Житель Алтая задавил пешехода и зарубил отца топором

БАРНАУЛ, 24 фев – РИА Новости. Житель Алтайского края за рулем машины задавил женщину-пешехода, попросил отца взять вину за преступление на себя, получил отказ и зарубил его топором, сообщили журналистам в СУСК по региону.

"После произошедшего мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять вину в дорожно-транспортном происшествии на себя, однако услышал отказ. Взяв топор, он нанес множественные удары по голове и телу отца, от которых он скончался на месте происшествия. В настоящее время подозреваемый задержан", - отмечают в СУСК.