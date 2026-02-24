https://ria.ru/20260224/aeroport-2076425440.html
Все аэропорты московского региона работают штатно
Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:28:00+03:00
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду.
"Аэропорты Шереметьево
, Внуково, Домодедово
и Жуковский
продолжают штатную работу в условиях идущего уже несколько часов в Москве
и области снегопада... Отмен рейсов по метеоусловиям и "уходов" самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, на запасные аэродромы не было. Задержаны на время более двух часов два рейса", - говорится в сообщении
.
С начала суток 24 февраля по состоянию на 14.00 мск аэропорты московского региона обслужили 586 рейсов. Производственные службы аэропортов работают в усиленном режиме. Они оснащены необходимыми силами и средствами для работы в условиях непогоды.
"Работа авиатранспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - добавили в Росавиации.