Все аэропорты московского региона работают штатно - РИА Новости, 24.02.2026
15:28 24.02.2026 (обновлено: 15:33 24.02.2026)
Все аэропорты московского региона работают штатно
Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.02.2026
жуковский, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Жуковский, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Все аэропорты московского региона работают штатно

Росавиация: все аэропорты московского региона работают штатно в снегопад

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду.
Автомобили такси у терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Представитель аэропорта "Домодедово" рассказал о подготовке к снегопаду
Вчера, 08:49
"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают штатную работу в условиях идущего уже несколько часов в Москве и области снегопада... Отмен рейсов по метеоусловиям и "уходов" самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, на запасные аэродромы не было. Задержаны на время более двух часов два рейса", - говорится в сообщении.
С начала суток 24 февраля по состоянию на 14.00 мск аэропорты московского региона обслужили 586 рейсов. Производственные службы аэропортов работают в усиленном режиме. Они оснащены необходимыми силами и средствами для работы в условиях непогоды.
"Работа авиатранспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - добавили в Росавиации.
Дети на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Вчера, 12:01
 
Жуковский, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
 
 
