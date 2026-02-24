Рейтинг@Mail.ru
Представитель аэропорта "Домодедово" рассказал о подготовке к снегопаду
08:49 24.02.2026 (обновлено: 08:55 24.02.2026)
Представитель аэропорта "Домодедово" рассказал о подготовке к снегопаду
Представитель аэропорта "Домодедово" рассказал о подготовке к снегопаду
2026
москва, михаил леус, домодедово (аэропорт)
Москва, Михаил Леус, Домодедово (аэропорт)
Представитель аэропорта "Домодедово" рассказал о подготовке к снегопаду

Аэропорт Домодедово полностью готов к работе в условиях снегопада

Автомобили такси у терминала аэропорта Домодедово
Автомобили такси у терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили такси у терминала аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" полностью готов к работе в условиях снегопада, корректировок времени обслуживания авиакомпаний нет, рассказал РИА Новости представитель воздушной гавани.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что снегопад в Москве начнется 24 февраля после 9-10 часов утра.
"Аэропорт "Домодедово" полностью готов к работе в условиях ухудшения погодных условий. На данный момент корректировок времени обслуживания рейсов авиакомпаний-партнеров нет", - сообщили в "Домодедово".
Москва Михаил Леус Домодедово (аэропорт)
 
 
