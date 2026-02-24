Рейтинг@Mail.ru
Республика Адыгея
 
21:38 24.02.2026
Реализацию молодежной политики обсудили в Адыгее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил реализацию молодежной политики в республике

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник в Доме правительства принял Героя Российской Федерации, председателя правления "Движения первых" Артура Орлова и участницу федеральной кадровой программы "Время Героев" Дарью Светяш, были обсуждены вопросы молодежной политики, сообщает пресс-служба правительства республики.
В диалоге приняли участие министр образования и науки республики Евгений Лебедев и участник федеральной кадровой программы "Время Героев", полковник Сергей Ковалев, председатель Совета регионального отделения "Движения первых" Ованес Шекерьянц.
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации молодежной политики, инициативы "Движения первых".
Глава Адыгеи отметил значимость патриотической работы и роль молодежных организаций в воспитании подрастающего поколения. При этом Кумпилов подчеркнул, что никакие слова о патриотизме и воспитании не работают так сильно, как личный пример.
В республике действует кадровая программа "Герои Адыгеи". В основную группу вошли 18 человек – это профессионалы, кавалеры боевых наград. Они сейчас проходят стажировку в органах власти. Глава Адыгеи является наставником участника федеральной программы "Время героев", кавалера четырех орденов Мужества Сергея Ковалева.
Кумпилов подчеркнул, что защита Отечества участниками СВО – именно тот ориентир, который сегодня нужен для воспитания молодежи. Руководитель региона также поблагодарил инициативу "Движение первых" за вклад в подготовку и празднование 80-летия Победы, за большую работу в рамках Года защитника Отечества, за волонтерскую деятельность по поддержке участников СВО, их семей и земляков, нуждающихся в заботе.
"В Адыгее такая работа объединяет усилия школ, вузов, общественных организаций, волонтеров. Важное место в этом деле занимает "Движение первых", – подчеркнул Кумпилов.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Глава Адыгеи обозначил приоритеты развития "Движения первых" в республике
Вчера, 21:36
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
