Реализацию молодежной политики обсудили в Адыгее

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник в Доме правительства принял Героя Российской Федерации, председателя правления "Движения первых" Артура Орлова и участницу федеральной кадровой программы "Время Героев" Дарью Светяш, были обсуждены вопросы молодежной политики, сообщает пресс-служба правительства республики.

В диалоге приняли участие министр образования и науки республики Евгений Лебедев и участник федеральной кадровой программы "Время Героев", полковник Сергей Ковалев, председатель Совета регионального отделения "Движения первых" Ованес Шекерьянц.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации молодежной политики, инициативы "Движения первых".

Глава Адыгеи отметил значимость патриотической работы и роль молодежных организаций в воспитании подрастающего поколения. При этом Кумпилов подчеркнул, что никакие слова о патриотизме и воспитании не работают так сильно, как личный пример.

В республике действует кадровая программа "Герои Адыгеи". В основную группу вошли 18 человек – это профессионалы, кавалеры боевых наград. Они сейчас проходят стажировку в органах власти. Глава Адыгеи является наставником участника федеральной программы "Время героев", кавалера четырех орденов Мужества Сергея Ковалева.

Кумпилов подчеркнул, что защита Отечества участниками СВО – именно тот ориентир, который сегодня нужен для воспитания молодежи. Руководитель региона также поблагодарил инициативу "Движение первых" за вклад в подготовку и празднование 80-летия Победы, за большую работу в рамках Года защитника Отечества, за волонтерскую деятельность по поддержке участников СВО, их семей и земляков, нуждающихся в заботе.