СК в Адыгее проверит данные об экс-полицейском, избивавшем бывшую жену
19:00 24.02.2026 (обновлено: 22:28 24.02.2026)
СК в Адыгее проверит данные об экс-полицейском, избивавшем бывшую жену
Доследственная проверка по статьям о побоях и мошенничестве организована в Адыгее по информации об избивавшем бывшую жену экс-сотруднике правоохранительных... РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
республика адыгея
россия
тахтамукайский район
республика адыгея
россия
тахтамукайский район
Новости
СК в Адыгее проверит данные об экс-полицейском, избивавшем бывшую жену

В Адыгее СК проверит информацию об избивавшем бывшую жену экс-сотруднике полиции

КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Доследственная проверка по статьям о побоях и мошенничестве организована в Адыгее по информации об избивавшем бывшую жену экс-сотруднике правоохранительных органов, который мог присвоить себе средства для покупки жилья, сообщили в СУСК России по республике Адыгея.
Как заявлялось накануне в Telegram-каналах, женщина в 2024 году развелась с бывшим сотрудником полиции, после чего пыталась взыскать часть выплат на покупку жилья. Как утверждается в соцсетях, бывший супруг избивал ее, угрожал, после чего якобы написал заявление об угрозах убийства на саму женщину. По данным в соцсетях, у бывших супругов четверо несовершеннолетних детей.
"В социальных сетях сообщается, что женщина подвергается систематическому преследованию и применению физического насилия со стороны бывшего супруга. Кроме этого, потерпевшая сообщает, что бывший супруг, являясь ранее сотрудником правоохранительных органов, присвоил себе денежные средства, выделенные ему для приобретения жилья", - сообщает СУСК по республике.
"В настоящее время по изложенным в обращении доводам проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои) и статье 159 УК РФ (мошенничество)", - добавили в ведомстве.
Участник конфликта не являлся сотрудником полиции Адыгеи, рассказал РИА Новости представитель МВД по республике.
"В настоящее время полицией Тахтамукайского района проводится проверка, действиям участников конфликта будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили агентству в пресс-службе МВД по республике Адыгея.
ПроисшествияРеспублика АдыгеяРоссияТахтамукайский район
 
 
