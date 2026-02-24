СК в Адыгее проверит данные об экс-полицейском, избивавшем бывшую жену

Как заявлялось накануне в Telegram-каналах, женщина в 2024 году развелась с бывшим сотрудником полиции, после чего пыталась взыскать часть выплат на покупку жилья. Как утверждается в соцсетях, бывший супруг избивал ее, угрожал, после чего якобы написал заявление об угрозах убийства на саму женщину. По данным в соцсетях, у бывших супругов четверо несовершеннолетних детей.