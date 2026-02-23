https://ria.ru/20260223/zemletrjasenie-2076169664.html
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 23.02.2026
в мире
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
