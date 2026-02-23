"Хотят избавиться". Зеленский сделал резкое заявление о западных партнерах

«

"Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то яркий законодательный путь", — заявил он.