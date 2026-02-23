"Хотят избавиться". Зеленский сделал резкое заявление о западных партнерах

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью BBC News обвинил западных партнеров в попытке избавиться от него посредством проведения выборов на Украине.
«
"Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то яркий законодательный путь", — заявил он.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
