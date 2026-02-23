Рейтинг@Mail.ru
20:49 23.02.2026 (обновлено: 22:13 23.02.2026)
"Хотят избавиться". Зеленский сделал резкое заявление о западных партнерах
Владимир Зеленский в интервью BBC News обвинил западных партнеров в попытке избавиться от него посредством проведения выборов на Украине. РИА Новости, 23.02.2026
в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
Зеленский обвинил страны Запада в попытке избавиться от него

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью BBC News обвинил западных партнеров в попытке избавиться от него посредством проведения выборов на Украине.
"Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то яркий законодательный путь", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному
Вчера, 18:48
В начале месяца газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. После этого глава киевского режима опроверг эту информацию.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
Вчера, 15:12
 
