"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью AFP выразил недовольство обвинениями со стороны бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
«
"Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович (Залужный. — Прим. ред.) тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет", — сказал он.
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
Вчера, 15:12
При этом глава киевского режима уточнил, что не общается с Залужным после его назначения послом. На вопрос, будет ли тот хорошим президентом, Зеленский ответил, что "не знает".
На прошлой неделе Залужный заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Он также утверждает, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного "верх одержат Соединенные Штаты Америки".