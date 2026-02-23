"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью AFP выразил недовольство обвинениями со стороны бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.