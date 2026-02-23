Рейтинг@Mail.ru
"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 23.02.2026 (обновлено: 23:40 23.02.2026)
"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному
"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному - РИА Новости, 23.02.2026
"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному
Владимир Зеленский в интервью AFP выразил недовольство обвинениями со стороны бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия... РИА Новости, 23.02.2026
"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному

Зеленский выразил недовольство обвинениями со стороны Залужного

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью AFP выразил недовольство обвинениями со стороны бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
«
"Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович (Залужный. — Прим. ред.) тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
Вчера, 15:12
При этом глава киевского режима уточнил, что не общается с Залужным после его назначения послом. На вопрос, будет ли тот хорошим президентом, Зеленский ответил, что "не знает".
На прошлой неделе Залужный заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Он также утверждает, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного "верх одержат Соединенные Штаты Америки".
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вчера, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныНАТОЕдиная Россия
 
 
