"Никто не хочет". Зеленский признал тяжелую правду о войсках ЕС на Украине
15:24 23.02.2026 (обновлено: 23:29 23.02.2026)
"Никто не хочет". Зеленский признал тяжелую правду о войсках ЕС на Украине
Владимир Зеленский пожаловался в интервью AFP, что западные союзники не хотят предоставлять свои войска Украине. РИА Новости, 23.02.2026
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский заявил, что союзники отказываются от отправки войск на Украину

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался в интервью AFP, что западные союзники не хотят предоставлять свои войска Украине.
"На первой линии никто не хочет стоять. Украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры. Например, поляки не подтверждали свою готовность", — сказал он.
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
Вчера, 15:12
Глава киевского режима также отметил, что союзники отказываются размещать свои войска у границ с Белоруссией.
В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Вчера, 10:19
 
