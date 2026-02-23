МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина продолжает получать разведданные от США и европейских стран в прежнем объеме.
Зеленский заявил, что Киев получает разведданные от Запада в прежнем объеме
Зеленский заявил, что Киев получает разведданные от Запада в прежнем объеме - РИА Новости, 23.02.2026
Зеленский заявил, что Киев получает разведданные от Запада в прежнем объеме
Владимир Зеленский утверждает, что Украина продолжает получать разведданные от США и европейских стран в прежнем объеме. РИА Новости, 23.02.2026
Зеленский заявил, что Киев получает разведданные от Запада в прежнем объеме
Зеленский: Запад делится с Киевом разведданными в прежнем объеме
Владимир Зеленский. Архивное фото