Зеленский заявил, что Киев получает разведданные от Запада в прежнем объеме - РИА Новости, 23.02.2026
15:15 23.02.2026
Зеленский заявил, что Киев получает разведданные от Запада в прежнем объеме
Владимир Зеленский утверждает, что Украина продолжает получать разведданные от США и европейских стран в прежнем объеме. РИА Новости, 23.02.2026
© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина продолжает получать разведданные от США и европейских стран в прежнем объеме.
"Мы точно получаем от Франции и других европейских стран разведданные такие, на которые у нас есть запрос. И мы получаем разведданные от американцев на уровне, который был все это время", - сказал Зеленский в интервью для агентства Франс Пресс.
В марте 2025 года западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом. Позднее США возобновили передачу данных Киеву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Зеленский признался, что два года прятался в бункере
Вчера, 14:51
 
