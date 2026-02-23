Рейтинг@Mail.ru
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника" - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 23.02.2026 (обновлено: 15:13 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076221945.html
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника" - РИА Новости, 23.02.2026
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что НАТО должна рассматривать ракетный комплекс "Орешник" как легитимную цель. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:12:00+03:00
2026-02-23T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
александр лукашенко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260216/oreshnik-2074581169.html
https://ria.ru/20260219/posol-2075365603.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, александр лукашенко, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"

Зеленский призвал рассматривать "Орешник" как легитимную цель

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что НАТО должна рассматривать ракетный комплекс "Орешник" как легитимную цель.
«
"На мой взгляд, НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу", — написал он.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Западе сообщили о внезапной панике в Киеве из-за "Орешника"
16 февраля, 02:54
Так глава киевского режима отреагировал на размещение ракетного комплекса в Белоруссии.
Президент республики Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что "Орешник" находится в стране "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого он заявил, что в Белоруссии разместят не более десятка таких комплексов.
В ноябре прошлого года Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник". Среди прочего глава государства также отметил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.
В ноябре 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, подчеркивал Путин.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе
19 февраля, 03:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала