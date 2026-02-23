Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что НАТО должна рассматривать ракетный комплекс "Орешник" как легитимную цель.
«
"На мой взгляд, НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу", — написал он.
Так глава киевского режима отреагировал на размещение ракетного комплекса в Белоруссии.
Президент республики Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что "Орешник" находится в стране "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого он заявил, что в Белоруссии разместят не более десятка таких комплексов.
В ноябре прошлого года Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник". Среди прочего глава государства также отметил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.
В ноябре 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, подчеркивал Путин.