Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признался, что два года прятался в бункере - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 23.02.2026 (обновлено: 15:18 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076219914.html
Зеленский признался, что два года прятался в бункере
Зеленский признался, что два года прятался в бункере - РИА Новости, 23.02.2026
Зеленский признался, что два года прятался в бункере
Владимир Зеленский признался, что он два года прятался в своем бункере. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:51:00+03:00
2026-02-23T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_d3e100643a0e1110222ae80c974747b9.jpg
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076183977.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0422a2257ad48c3b8a6232e276749a99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский признался, что два года прятался в бункере

France Press: Зеленский два года жил в бункере

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что он два года прятался в своем бункере.
"Я жил два года в бункере",- сказал Зеленский в интервью агентству Франс Пресс.
Он добавил, что планирует в ближайшее время показать свой бункер журналистам, организовав там интервью.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Вчера, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала