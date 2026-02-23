СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко заявил РИА Новости, что Владимира Зеленского страшит дата 23 февраля, так как этот день символизирует единство и непобедимость русской армии и народа.