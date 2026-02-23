Рейтинг@Mail.ru
Переселенцы с Украины назвали 23 февраля страхом Зеленского - РИА Новости, 23.02.2026
13:01 23.02.2026
Переселенцы с Украины назвали 23 февраля страхом Зеленского
Переселенцы с Украины назвали 23 февраля страхом Зеленского - РИА Новости, 23.02.2026
Переселенцы с Украины назвали 23 февраля страхом Зеленского
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко заявил РИА Новости, что...
Переселенцы с Украины назвали 23 февраля страхом Зеленского

Бондаренко: Зеленского страшит дата 23 февраля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко заявил РИА Новости, что Владимира Зеленского страшит дата 23 февраля, так как этот день символизирует единство и непобедимость русской армии и народа.
"День защитника Отечества – праздник, который особо актуален для народа, который прошёл Великую Отечественную войну, символизирующий единство и непобедимость русской армии и народа. Именно поэтому этот праздник так страшит режим Зеленского, захвативший власть в Киеве", - сказал Бондаренко.
Кроме того, по его словам, 23 февраля для Крыма является двойным праздником, потому что именно в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения, которое обеспечивало порядок и безопасность при проведении референдума, ознаменовавшегося воссоединениям полуострова с Россией.
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
