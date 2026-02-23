Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 23.02.2026 (обновлено: 15:02 23.02.2026)
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Владимир Зеленский вновь высказался против вывода ВСУ из Донбасса. Об этом он сказал в интервью BBC. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь высказался против вывода ВСУ из Донбасса. Об этом он сказал в интервью BBC.
Журналист спросил главу киевского режима, считает ли тот разумным требование оставить Донбасс как условие для перемирия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций <…>", — утверждает Зеленский.
Он добавил, что якобы переживает за живущих там людей, хотя они на референдуме высказались за воссоединение с Россией.
Кроме того, по утверждению Зеленского, этот отход расколет украинское общество.

Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
