Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе - РИА Новости, 23.02.2026
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Владимир Зеленский вновь высказался против вывода ВСУ из Донбасса. Об этом он сказал в интервью BBC. РИА Новости, 23.02.2026
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Зеленский заявил о расколе украинского общества в случае вывода ВСУ из Донбасса
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь высказался против вывода ВСУ из Донбасса. Об этом он сказал в интервью BBC.
Журналист спросил главу киевского режима, считает ли тот разумным требование оставить Донбасс как условие для перемирия.
"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций <…>", — утверждает Зеленский.
Он добавил, что якобы переживает за живущих там людей, хотя они на референдуме высказались за воссоединение с Россией.
Кроме того, по утверждению Зеленского, этот отход расколет украинское общество.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби
состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева
и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия
и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве
17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский
сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.