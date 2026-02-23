МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о главе России Владимире Путине поразило члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.
"Он сказал, что Путин хочет развязать третью мировую войну, но это не так, Россия в этом не заинтересована. Зеленский, с другой стороны, надеется, что в случае начала крупного конфликта у него могут быть шансы на победу в войне. Зеленский несколько раз пытался втянуть НАТО непосредственно в конфликт, намереваясь атаковать резиденцию президента Путина..." — говорится в публикации.
Политик добавил, что глава киевского режима на данный момент лишь пытается выиграть время для перевооружения Европы.
Свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.
Глава Белого дома в прошлом году заявлял Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону и обвинял его в попытке развязать третью мировую войну.
