Новое заявление Зеленского о Путине поразило Запад

Политик добавил, что глава киевского режима на данный момент лишь пытается выиграть время для перевооружения Европы.



Свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.



Глава Белого дома в прошлом году заявлял Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону и обвинял его в попытке развязать третью мировую войну.