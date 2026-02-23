Рейтинг@Mail.ru
08:52 23.02.2026 (обновлено: 09:42 23.02.2026)
Зеленский оскорбил Трампа и понадеялся на его уход с поста
Владимир Зеленский усомнился в надежности президента США Дональда Трампа, пишет BBC.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский усомнился в надежности президента США Дональда Трампа, пишет BBC.
В интервью британскому изданию журналист спросил главу киевского режима, доверяет ли он хозяину Белого дома, в частности в вопросе гарантий безопасности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Просто нечестно". Трамп сделал странное заявление
Вчера, 08:26
Вчера, 08:26
«
"Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются. <…> Поэтому за них (гарантии безопасности. — Прим. ред.) и голосует конгресс. Это не только президенты. Нужен конгресс", — ответил Зеленский.
В материале отмечается, что он фактически поставил под вопрос доверие к американскому лидеру.
«
"Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно", — пишет издание.
На прошлой неделе издание Sun писало, что Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Новое заявление Зеленского о Путине поразило Запад
Вчера, 09:03
Вчера, 09:03
 
