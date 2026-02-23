Рейтинг@Mail.ru
"Невероятно грубый". На Западе раскрыли причину странной выходки Зеленского - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 23.02.2026 (обновлено: 07:29 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076169043.html
"Невероятно грубый". На Западе раскрыли причину странной выходки Зеленского
"Невероятно грубый". На Западе раскрыли причину странной выходки Зеленского - РИА Новости, 23.02.2026
"Невероятно грубый". На Западе раскрыли причину странной выходки Зеленского
Владимира Зеленского вывела из себя непреклонная позиция России, которую на переговорах России, США и Украины в Женеве подтвердил глава российской делегации... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T07:26:00+03:00
2026-02-23T07:29:00+03:00
в мире
украина
россия
женева (город)
владимир зеленский
владимир мединский
александр меркурис
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c565d6d47d353ad1bb82388e066ceed6.jpg
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075626208.html
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
украина
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d512139798950153120dacf8df43426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, женева (город), владимир зеленский, владимир мединский, александр меркурис, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Женева (город), Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Александр Меркурис, Мирный план США по Украине
"Невероятно грубый". На Западе раскрыли причину странной выходки Зеленского

Аналитик Меркурис: Зеленского вывела и себя жесткая позиция РФ на переговорах

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского вывела из себя непреклонная позиция России, которую на переговорах России, США и Украины в Женеве подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Похоже, украинцы на переговорах в Женеве были действительно шокированы позицией России. Это объясняет странное поведение Зеленского в последующие часы. Невероятно грубые и резкие высказывания Зеленского в его заявлениях для Axios и в интервью Пирсу Моргану. Он злоупотребляет нецензурной лексикой. <…> И очевидно, что украинцы очень потрясены этим. Похоже, они, несмотря на то, что им не нравится Мединский, убеждали себя, что, возможно, сам факт того, что русские ведут переговоры, означает их готовность к большей гибкости в некоторых вопросах", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
20 февраля, 08:00
При этом Меркурис подчеркнул, что ни у Зеленского, ни у украинской переговорной делегации не было оснований рассчитывать на уступки со стороны России.
"Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, <…> Мединский ясно дал понять во время дополнительной личной встречи с Умеровым и Арахамией, проведенной уже после переговоров, что то, что он говорил на официальных заседаниях, представляет собой реальную позицию России. <…> И я не вижу причин, по которым русские должны сейчас менять свою позицию", — добавил аналитик.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог продолжится.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
19 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияЖенева (город)Владимир ЗеленскийВладимир МединскийАлександр МеркурисМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала