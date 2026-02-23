МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского вывела из себя непреклонная позиция России, которую на переговорах России, США и Украины в Женеве подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире Владимира Зеленского вывела из себя непреклонная позиция России, которую на переговорах России, США и Украины в Женеве подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала

"Похоже, украинцы на переговорах в Женеве были действительно шокированы позицией России. Это объясняет странное поведение Зеленского в последующие часы. Невероятно грубые и резкие высказывания Зеленского в его заявлениях для Axios и в интервью Пирсу Моргану. Он злоупотребляет нецензурной лексикой. <…> И очевидно, что украинцы очень потрясены этим. Похоже, они, несмотря на то, что им не нравится Мединский, убеждали себя, что, возможно, сам факт того, что русские ведут переговоры, означает их готовность к большей гибкости в некоторых вопросах", — отметил он.

При этом Меркурис подчеркнул, что ни у Зеленского, ни у украинской переговорной делегации не было оснований рассчитывать на уступки со стороны России.

"Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, <…> Мединский ясно дал понять во время дополнительной личной встречи с Умеровым и Арахамией, проведенной уже после переговоров, что то, что он говорил на официальных заседаниях, представляет собой реальную позицию России. <…> И я не вижу причин, по которым русские должны сейчас менять свою позицию", — добавил аналитик.

Киева и В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы Вашингтона . Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.