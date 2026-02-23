Рейтинг@Mail.ru
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 23.02.2026
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского
Стремление Владимира Зеленского удержаться за власть ценой продления конфликта рискует обернуться против самой Украины, пишет немецкая газета Junge Welt. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
мирный план сша по украине
дональд трамп
россия
украина
сша
россия
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского

Junge Welt: для Зеленского продолжение конфликта стало гарантией выживания

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского удержаться за власть ценой продления конфликта рискует обернуться против самой Украины, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Владимир Зеленский готов бороться еще три года. Конечно, не сам — украинский народ возьмет это бремя за него. Но что он надеется от этого получить? Распад России за это время? И почему именно три года? Вероятно, его цель — пережить Дональда Трампа и найти более лояльную к конфликте на Украине администрацию США. Эти предположения, конечно, могут обернуться против него — например, если нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс сменит Трампа. Или если способность и готовность украинской армии к сопротивлению не продержатся еще три года", — указывается в материале.
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Вчера, 15:36
По словам автора публикации, для Зеленского появилась угроза личной безопасности. Из-за этого конфликт стал для него последней гарантией выживания.
«
"Продление конфликта до следующих президентских выборов в США — стало личной стратегией выживания для главы киевского режима. Тем более что последствия расследований коррупции приближаются к нему все ближе", — добавляет он.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Спасайтесь": в Киеве началась паника после удара по Зеленскому
21 февраля, 04:58
Ранее Трамп лично призывал Зеленского организовать выборы. По его словам, Украина использует конфликт, чтобы не проводить голосование. Глава Белого дома также признал, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и побудил главу киевского режима взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
