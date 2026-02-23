МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского удержаться за власть ценой продления конфликта рискует обернуться против самой Украины, пишет немецкая газета Junge Welt.
"Владимир Зеленский готов бороться еще три года. Конечно, не сам — украинский народ возьмет это бремя за него. Но что он надеется от этого получить? Распад России за это время? И почему именно три года? Вероятно, его цель — пережить Дональда Трампа и найти более лояльную к конфликте на Украине администрацию США. Эти предположения, конечно, могут обернуться против него — например, если нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс сменит Трампа. Или если способность и готовность украинской армии к сопротивлению не продержатся еще три года", — указывается в материале.
По словам автора публикации, для Зеленского появилась угроза личной безопасности. Из-за этого конфликт стал для него последней гарантией выживания.
"Продление конфликта до следующих президентских выборов в США — стало личной стратегией выживания для главы киевского режима. Тем более что последствия расследований коррупции приближаются к нему все ближе", — добавляет он.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Ранее Трамп лично призывал Зеленского организовать выборы. По его словам, Украина использует конфликт, чтобы не проводить голосование. Глава Белого дома также признал, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и побудил главу киевского режима взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.