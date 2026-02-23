Россиянам объяснили, как изменятся “займы до зарплаты” с марта

С этого момента вступает в силу изменение, согласно которому МФО перед выдачей онлайн-займа будут обязаны проводить идентификацию или аутентификацию заемщика с использованием биометрической системы.

“Для заключения договора именно в электронной форме организация больше не вправе ограничиваться проверкой паспортных данных и кодом из СМС. Электронный договор допустим только при прохождении биометрической процедуры в установленном законом формате”, — рассказала Чирикова.

При этом микрокредитные компании смогут выдавать онлайн-займы без биометрии еще год - до 1 марта 2027 года. Договоров займа, заключенных офлайн, новация пока вовсе не касается, добавила она.