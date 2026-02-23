Рейтинг@Mail.ru
03:10 23.02.2026
Россиянам объяснили, как изменятся “займы до зарплаты” с марта
Россиянам объяснили, как изменятся “займы до зарплаты” с марта
общество, рэу имени г. в. плеханова, кредит, деньги, ольга чирикова
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Кредит, Деньги, Ольга Чирикова
Россиянам объяснили, как изменятся “займы до зарплаты” с марта

Экономист Чирикова: быстрый займ без биометрии будет недоступен после 1 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Получить быстрый займ без биометрической идентификации будет нельзя уже после 1 марта, рассказала агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
С этого момента вступает в силу изменение, согласно которому МФО перед выдачей онлайн-займа будут обязаны проводить идентификацию или аутентификацию заемщика с использованием биометрической системы.
“Для заключения договора именно в электронной форме организация больше не вправе ограничиваться проверкой паспортных данных и кодом из СМС. Электронный договор допустим только при прохождении биометрической процедуры в установленном законом формате”, — рассказала Чирикова.
При этом микрокредитные компании смогут выдавать онлайн-займы без биометрии еще год - до 1 марта 2027 года. Договоров займа, заключенных офлайн, новация пока вовсе не касается, добавила она.
6 февраля, 02:17
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаКредитДеньгиОльга Чирикова
 
 
