В Италии нашли заметки Муссолини ко встрече с Гитлером

РИМ, 23 фев – РИА Новости. Итальянские карабинеры подразделения по охране культурного наследия вернули государству пять подготовительных записей Бенито Муссолини к его встрече с Адольфом Гитлером, состоявшейся 22 апреля 1944 года в Зальцбурге, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении ведомства.
К находке заметок привели регулярные проверки рынка антиквариата и сигнал специализированного органа - Архивно-библиографического управления по Пьемонту и Валле-д'Аоста - о появлении на аукционе документов, для которых запрашивалось разрешение на свободное обращение и возможный вывоз за границу.
"Первоначальное расследование показало, что рукописные листы, выставленные на продажу частным лицом через аукционный дом, содержали заметки, почерк на которых предварительно принадлежал Бенито Муссолини, как и монограмма "М" внизу последнего листа, использованная самим автором", - говорится в сообщении карабинеров.
Записи представляют собой детализированный перечень тем, разделенных на три блока "Вооруженные силы", "Политика" и "Экономика и труд". Несмотря на отсутствие даты, содержание заметок во многом совпадает с вопросами, обсуждавшимися в ходе встречи Муссолини с Гитлером весной 1944 года. Техническая экспертиза, проведенная путем сопоставления с другими достоверными автографами, подтвердила подлинность рукописей. Дополнительным признаком стало характерное складывание листов вчетверо, типичный способ ношения рабочих записей в кармане.
Следствие также установило, что документы находились в обороте на антикварном рынке с конца Второй мировой войны, предположительно, с апреля 1945 года, когда в условиях краха режима Итальянской социальной республики, последнего марионеточного государства под руководством Муссолини, исчезли его личный архив и архивы ряда государственных структур.
В связи с тем, что записи были составлены главой правительства в рамках исполнения служебных обязанностей и касаются государственных и международных дел, они признаны исключительным историческим достоянием, принадлежащим итальянскому государству. Документы будут переданы на хранение в архивы министерства культуры Италии для научного изучения и обеспечения сохранности.
