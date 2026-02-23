В Италии нашли заметки Муссолини ко встрече с Гитлером

РИМ, 23 фев – РИА Новости. Итальянские карабинеры подразделения по охране культурного наследия вернули государству пять подготовительных записей Бенито Муссолини к его встрече с Адольфом Гитлером, состоявшейся 22 апреля 1944 года в Зальцбурге, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении ведомства.

Следствие также установило, что документы находились в обороте на антикварном рынке с конца Второй мировой войны, предположительно, с апреля 1945 года, когда в условиях краха режима Итальянской социальной республики, последнего марионеточного государства под руководством Муссолини, исчезли его личный архив и архивы ряда государственных структур.