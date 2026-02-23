https://ria.ru/20260223/zaluzhnyj-2076265370.html
Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах
Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах - РИА Новости, 23.02.2026
Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах
Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах на Украине.
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
украина
великобритания
Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах
Залужный заявил, что пока не думал об участии в выборах
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах на Украине.
"На данный момент нет ничего, что позволило бы мне думать об этом", - заявил Залужный
, отвечая на вопрос о выборах на Украине
на конференции британской НПО Chatham House.
Посол добавил, что для рассуждений по данному вопросу необходимо понимание того, при каких условиях и когда произойдет урегулирование российско-украинского конфликта.
По данным опроса, проведенного "Первой рейтинговой системой" по заказу American Political Services в начале октября 2025 года, экс-главком ВСУ
, посол Украины в Великобритании
Валерий Залужный победил бы Владимира Зеленского
во втором туре президентских выборов.
Также исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 января 2026 года, показало, что среди деятелей из сферы обороны наивысшие показатели доверия населения Украины имеет Залужный, ему доверяет 72% опрошенных.