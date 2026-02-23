Рейтинг@Mail.ru
Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах
23.02.2026
Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах
Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах - РИА Новости, 23.02.2026
Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах
Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах на Украине. РИА Новости, 23.02.2026
Валерий Залужный
Валерий Залужный
Валерий Залужный. Архивное фото
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах на Украине.
"На данный момент нет ничего, что позволило бы мне думать об этом", - заявил Залужный, отвечая на вопрос о выборах на Украине на конференции британской НПО Chatham House.
Посол добавил, что для рассуждений по данному вопросу необходимо понимание того, при каких условиях и когда произойдет урегулирование российско-украинского конфликта.
По данным опроса, проведенного "Первой рейтинговой системой" по заказу American Political Services в начале октября 2025 года, экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победил бы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.
Также исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 января 2026 года, показало, что среди деятелей из сферы обороны наивысшие показатели доверия населения Украины имеет Залужный, ему доверяет 72% опрошенных.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала