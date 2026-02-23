Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах на Украине.

"На данный момент нет ничего, что позволило бы мне думать об этом", - заявил Залужный , отвечая на вопрос о выборах на Украине на конференции британской НПО Chatham House.

Посол добавил, что для рассуждений по данному вопросу необходимо понимание того, при каких условиях и когда произойдет урегулирование российско-украинского конфликта.

По данным опроса, проведенного "Первой рейтинговой системой" по заказу American Political Services в начале октября 2025 года, экс-главком ВСУ , посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победил бы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.