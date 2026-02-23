В украинском Николаеве прогремел взрыл на АЗС

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел на территории неработающей АЗС в Николаеве на юге Украины, ранены 7 сотрудников патрульной полиции, сообщил глава нацполиции Иван Выговский.

Позже украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на СБУ сообщил, что по факту взрыва заведено уголовное дело.