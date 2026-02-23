В украинском Николаеве прогремел взрыл на АЗС

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел на территории неработающей АЗС в Николаеве на юге Украины, ранены 7 сотрудников патрульной полиции, сообщил глава нацполиции Иван Выговский.
"Сегодня в 18.10 (19.10 мск) в городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал Выговский на своей странице в соцсети Facebook*.
Позже украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на СБУ сообщил, что по факту взрыва заведено уголовное дело.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что в ночь на воскресенье во Львове прогремели взрывы. В полиции сообщили, что пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. Позже офис генпрокурора заявил о задержании гражданки Украины по подозрению в организации взрывов и предъявлении ей обвинений в теракте.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.