В Харькове прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в понедельник в Харькове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.02.2026
