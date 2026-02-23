В ЦИК рассказали об открытии участков за рубежом на выборах в Госдуму

"Конечно, по закону, по Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации должны иметь возможность проголосовать на выборах. И мы совместно с МИД традиционно ведем большую работу по организации работы участков на территории наших диппредставительств, загранучреждений в других странах. И эта практика будет, конечно же, продолжена", - сказал агентству Андреев.