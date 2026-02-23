https://ria.ru/20260223/vybory-2076210478.html
В ЦИК рассказали об открытии участков за рубежом на выборах в Госдуму
В ЦИК рассказали об открытии участков за рубежом на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.02.2026
В ЦИК рассказали об открытии участков за рубежом на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия РФ ведет работу по организации избирательных участков за рубежом на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T13:16:00+03:00
2026-02-23T13:16:00+03:00
2026-02-23T13:18:00+03:00
политика
россия
госдума рф
россия
Новости
ru-RU
В ЦИК рассказали об открытии участков за рубежом на выборах в Госдуму
В ЦИК рассказали об организации избирательных участков за рубежом
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ ведет работу по организации избирательных участков за рубежом на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу, рассказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.
ЦИК России 4 февраля сообщила, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов ГД
- 20 сентября.
"Конечно, по закону, по Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации должны иметь возможность проголосовать на выборах. И мы совместно с МИД традиционно ведем большую работу по организации работы участков на территории наших диппредставительств, загранучреждений в других странах. И эта практика будет, конечно же, продолжена", - сказал агентству Андреев.
Член ЦИК отметил, что работа по подготовке организации голосования за рубежом уже началась.
"Но, конечно, полностью весь контур того, как голосование будет выглядеть, станет понятен позже", - добавил собеседник агентства.