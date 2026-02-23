Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК рассказали об открытии участков за рубежом на выборах в Госдуму
13:16 23.02.2026
В ЦИК рассказали об открытии участков за рубежом на выборах в Госдуму
В ЦИК рассказали об открытии участков за рубежом на выборах в Госдуму
В ЦИК рассказали об открытии участков за рубежом на выборах в Госдуму

В ЦИК рассказали об организации избирательных участков за рубежом

Женщина отмечает избирателя в списке на избирательном участке № 2010 в Краснодаре во время выборов президента РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ ведет работу по организации избирательных участков за рубежом на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу, рассказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.
ЦИК России 4 февраля сообщила, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов ГД - 20 сентября.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ЦИК научился проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова
20 февраля, 15:09
"Конечно, по закону, по Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации должны иметь возможность проголосовать на выборах. И мы совместно с МИД традиционно ведем большую работу по организации работы участков на территории наших диппредставительств, загранучреждений в других странах. И эта практика будет, конечно же, продолжена", - сказал агентству Андреев.
Член ЦИК отметил, что работа по подготовке организации голосования за рубежом уже началась.
"Но, конечно, полностью весь контур того, как голосование будет выглядеть, станет понятен позже", - добавил собеседник агентства.
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
19 февраля, 10:40
 
Заголовок открываемого материала