ВСУ атаковали шесть районов в Белгородской области

Дома, автомобили и объекты инфраструктуры в 19 населенных пунктах шести районов Белгородской области повреждены в результате атак украинских беспилотников в... РИА Новости, 23.02.2026
БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Дома, автомобили и объекты инфраструктуры в 19 населенных пунктах шести районов Белгородской области повреждены в результате атак украинских беспилотников в понедельник, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под атаками ВСУ
шесть муниципалитетов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе город Шебекино
атакован тремя беспилотниками... В селе Графовка в результате ударов двух дронов повреждены окна частного дома и 2 легковых автомобиля, а также остекление и фасад соцобъекта. На участке автодороги Шебекино — Белгород
при атаке беспилотника повреждён автомобиль. В селе Вознесеновка дрон ударил по соцобъекту", — написал Гладков
в Telegram-канале
.
Он добавил, что также атакам подверглись хутор Ржавец, села Мешковое и Новая Таволжанка - были повреждены автомобили, коммерческий объект и частные дома. В Белгородском округе атакованы села Ясные Зори и Таврово. В Краснояружском округе в селе Илёк-Пеньковка при ударах двух FPV-дронов поврежден грузовой автомобиль.
По данным губернатора, в Грайворонском округе удары нанесены по Грайворону, сёлам Почаево, Дунайка, Головчино, Гора-Подол, Замостье и Дорогощь, повреждены жилые дома, машины и остекление храма. В Волоконовском округе повреждения есть в хуторе Екатериновка, в Борисовском – в поселке Борисовка и селе Березовка, уточнил глава области.