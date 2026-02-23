Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали шесть районов в Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 23.02.2026
ВСУ атаковали шесть районов в Белгородской области
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
шебекино
белгородская область
белгород
ВСУ атаковали шесть районов в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Дома, автомобили и объекты инфраструктуры в 19 населенных пунктах шести районов Белгородской области повреждены в результате атак украинских беспилотников в понедельник, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под атаками ВСУ шесть муниципалитетов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе город Шебекино атакован тремя беспилотниками... В селе Графовка в результате ударов двух дронов повреждены окна частного дома и 2 легковых автомобиля, а также остекление и фасад соцобъекта. На участке автодороги Шебекино — Белгород при атаке беспилотника повреждён автомобиль. В селе Вознесеновка дрон ударил по соцобъекту", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что также атакам подверглись хутор Ржавец, села Мешковое и Новая Таволжанка - были повреждены автомобили, коммерческий объект и частные дома. В Белгородском округе атакованы села Ясные Зори и Таврово. В Краснояружском округе в селе Илёк-Пеньковка при ударах двух FPV-дронов поврежден грузовой автомобиль.
По данным губернатора, в Грайворонском округе удары нанесены по Грайворону, сёлам Почаево, Дунайка, Головчино, Гора-Подол, Замостье и Дорогощь, повреждены жилые дома, машины и остекление храма. В Волоконовском округе повреждения есть в хуторе Екатериновка, в Борисовском – в поселке Борисовка и селе Березовка, уточнил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
