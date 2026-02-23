ВСУ атаковали шесть районов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Дома, автомобили и объекты инфраструктуры в 19 населенных пунктах шести районов Белгородской области повреждены в результате атак украинских беспилотников в понедельник, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канале. "Под атаками ВСУ шесть муниципалитетов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе город Шебекино атакован тремя беспилотниками... В селе Графовка в результате ударов двух дронов повреждены окна частного дома и 2 легковых автомобиля, а также остекление и фасад соцобъекта. На участке автодороги Шебекино — Белгород при атаке беспилотника повреждён автомобиль. В селе Вознесеновка дрон ударил по соцобъекту", — написал Гладков

Он добавил, что также атакам подверглись хутор Ржавец, села Мешковое и Новая Таволжанка - были повреждены автомобили, коммерческий объект и частные дома. В Белгородском округе атакованы села Ясные Зори и Таврово. В Краснояружском округе в селе Илёк-Пеньковка при ударах двух FPV-дронов поврежден грузовой автомобиль.