Путин объяснил, почему встретился с вдовами военных 23 февраля
23.02.2026
Путин объяснил, почему встретился с вдовами военных 23 февраля
Путин объяснил, почему встретился с вдовами военных 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2026
Путин объяснил, почему встретился с вдовами военных 23 февраля
Семьи героически погибших военных всегда будут иметь прямое отношение ко Дню защитника Отечества, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2026
2026
Путин объяснил, почему встретился с вдовами военных 23 февраля

Путин: семьи героически погибших военных имеют прямое отношение к 23 февраля

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Семьи героически погибших военных всегда будут иметь прямое отношение ко Дню защитника Отечества, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства 23 февраля провел встречу с вдовами героически погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России.
"Добрый день, я хотел с вами встретиться и хотел увидеться именно 23 февраля - в День защитника Отечества. Потому что вы, как члены семей наших военнослужащих, офицеров, всегда будете иметь прямое отношение к этому дню - 23 февраля", - сказал Путин во время встречи.
