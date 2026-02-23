https://ria.ru/20260223/voennye-2076195368.html
Путин призвал офицеров не забывать об ответственности за подчиненных
Путин призвал офицеров не забывать об ответственности за подчиненных - РИА Новости, 23.02.2026
Путин призвал офицеров не забывать об ответственности за подчиненных
Президент России Владимир Путин попросил офицеров не забывать об ответственности за своих подчиненных. РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил офицеров не забывать об ответственности за своих подчиненных.
Путин
в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России
и ордена Мужества.
"Мы все понимаем, какая ответственность на вас. Вот это, наверное, самое главное. Для офицера, я думаю, это самое главное. Конечно, всегда человек думает о себе, о своем здоровье, о своей жизни, о своей семье. Но ответственность за подчиненных, за людей, которые рядом с вами, и судьбами которых вы в известной степени управляете - вот это самое главное. И я вас прошу, вот об этом самом главном никогда не забывать", - сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград.