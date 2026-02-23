Рейтинг@Mail.ru
11:42 23.02.2026
Путин призвал офицеров не забывать об ответственности за подчиненных
Путин призвал офицеров не забывать об ответственности за подчиненных
Президент России Владимир Путин попросил офицеров не забывать об ответственности за своих подчиненных. РИА Новости, 23.02.2026
Путин призвал офицеров не забывать об ответственности за подчиненных

Путин попросил офицеров не забывать об ответственности за подчиненных

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил офицеров не забывать об ответственности за своих подчиненных.
Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.
"Мы все понимаем, какая ответственность на вас. Вот это, наверное, самое главное. Для офицера, я думаю, это самое главное. Конечно, всегда человек думает о себе, о своем здоровье, о своей жизни, о своей семье. Но ответственность за подчиненных, за людей, которые рядом с вами, и судьбами которых вы в известной степени управляете - вот это самое главное. И я вас прошу, вот об этом самом главном никогда не забывать", - сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград.
Судьба мира в руках этих мужчин
Общество Россия Владимир Путин День защитника Отечества Вооруженные силы РФ
 
 
