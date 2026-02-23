https://ria.ru/20260223/voennye-2076193732.html
ВС России стоят на передовой борьбы за будущее страны, заявил Путин
ВС России стоят на передовой борьбы за будущее страны, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2026
ВС России стоят на передовой борьбы за будущее страны, заявил Путин
Солдаты и офицеры Вооруженных сил РФ стоят на передовой борьбы за будущее страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:27:00+03:00
2026-02-23T11:27:00+03:00
2026-02-23T11:34:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b0de345179d8b18d3e3198e34ec93e7.jpg
https://ria.ru/20260223/sudba-2076127744.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_6939d4de767620e47ff4c02b48e85d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
ВС России стоят на передовой борьбы за будущее страны, заявил Путин
Путин: солдаты и офицеры ВС РФ стоят на передовой борьбы за будущее России